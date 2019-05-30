وجدي بحرون يوقع لنادي الفيحاء السعودي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 30 مايو 2019, 07:59 مساء
وجدي بحرون

أنهت إدارة نادي الفيحاء «أحد فرق دوري الدرجة الأولى السعودي» ممثلة في المشرف العام على الفريق، عبدالله أبانمي، إجراءات التعاقد مع صانع ألعاب فريق الوحدة الليبي السابق وجدي بحرون، بعقد يمتد ستة أشهر قابل للتجديد.

وحسب صفحة «كورة ليبية»، فإن بحرون وقع بشكل رسمي مع فريق الفيحاء لمدة ستة أشهر حتي نهاية الموسم الجاري في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ويتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة في سلم دوري الدرجة الأولى السعودي من أصل 16 فريقًا تتصارع على الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين .

يشار إلى أن اللاعب الليبي «وجدي رمضان بحرون» من مواليد 1990، كان يشغل مركز وسط ميدان لعب مع نادي الوحدة الليبي إلى العام 2012 وخاض تجربته الاحترافية الأولى مع فريق ترجي جرجيس التونسي العام 2013، قبل أن يعود لفريق الوحدة العام 2014، وفي العام نفسه لعب لنادي المدينة الليبي، قبل أن ينتقل إلى نادي أولمبيك سيدي بوزيد التونسي في مرحلة الذهاب العام 2015.

 

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