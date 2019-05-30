«الدامجة» يتوج بكأس قدامى سلة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 30 مايو 2019, 05:53 مساء

توج فريق «الدامجة» بكأس قدامى كرة السلة بطرابلس، بعد فوزه على فريق «صلاح السوكني» بنتيجة 52 / 41 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بالصالة الكبرى، وأدارها تحكيميًا، إبراهيم الشوشان.

وضم فريق «الدامجة»، الصديق الدامجة ومحمد الدامجة وفتحي الكمباص وأسامة التواتي ورمضان الحراري وأحمد الشهاوي ومحمد دورار، فيما ضم فريق «صلاح السوكني»، صلاح السوكني وممدوح الناجح والهادي نصر والصيد الترهوني وفتحي العوام والصالحين وحكيم كعال.

وعقب المباراة وبحضور ممثل المدينة الرياضية طرابلس ناصر العجمي ومنسق البرامج الرياضية بقناة ليبيا الرياضية علي الصادق تسلم فريق الدامجة كأس البطولة، ووزعت فيها الجوائز التشجيعية على لاعبي الفريقين.
 

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