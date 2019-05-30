هيئة الشباب والرياضة تعتمد خطة «اليونيسيف» لشباب ليبيا

الدكتور بشير القنطري يوقع اتفاقية مع «يونيسيف» (صفحة الهيئة)

اعتمدت الهيئة العامة للشباب والرياضة صباح اليوم الخميس خطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا لعامي 2019 / 2020.

وبحسب الاتفاقية، فإن الخطة تشمل عـددًا من المشـاريع المختلفة في قطاع الشباب وخاصة في بناء قدرات الشباب وتدريبهم على القيادة التحولية ومهارات الريادة اللازمة لمشروعاتهم الاجتماعية في 24 بلدية.

وذكرت صفحة الهيئة العامة للشباب والرياضة أن القنطري أكد من جانبه ضرورة تحديد المدة الزمنية لكل البرامج واﻷنشطة التي ستنفذها المنظمة ضمن خطتها لهذا العام، كما أكد أهمية مثل هذه البرامج الناجحة التي تستهدف الشباب حتى تمكنهم من الاستفادة من حزمة المهارات المجتمعية وتوظيفها لتغيير أسلوب الحياة، بالإضافة إلى تغيير مفاهيم الشباب نحو الأفضل في كافة مناحي الحياة.

حضر التوقيع عن الجانب الليبي، رئيس الهيئة الدكتور بشير القنطري، ومدير مكتب التعاون الدولي بالهيئة عبدالله الهوني، وهشام الدالي مدير مكتب المعلومات والتوثيق بالهيئة، وممثل اليونيسيف في ليبيا الدكتور عبدالـرحمـن الغنـدور.

واليونيسيف (UNICEF) هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة التي تأسست العام 1946، وذلك لغرض رعاية ضحايا الحروب في الدول التي تعرضت للدمار الناتج عن الحرب العالمية الثانية، علمًا بأنّ هذه المنظمة مقرها هو مدينة نيويورك الأميركية، وتسعى اليونيسيف لتحقيق العديد من الأهداف المتعلقة بتوفير مستوى معين من الرفاه للأطفال المنكوبين، حيث توفر الخدمات الصّحية والطبية، وسعت منذ تأسيسها لمحاربة الأمراض التي تصيب الأطفال بشكل خاص، وقامت بوضع برامج واستراتيجيات للوقاية من الأمراض الخطيرة.

