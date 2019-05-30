شوط واحد يتوج الأهلي بنغازي بكأس «الوفاء»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 30 مايو 2019, 04:43 مساء
فريق الكرة الخماسية لقدامى الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي)

توج فريق أهلي بنغازي ببطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم الخماسية التي أقيمت بملعبه، بعد انسحاب فريق التحدي في الشوط الثاني من المباراة.

أقيمت المباراة في أجواء رياضية، في حضور جمهور كبير، وأنهى فريق الأهلي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف جلال المسلاتي.

ولم يدخل فريق التحدي الشوط الثاني بسبب طرد مرافق الفريق إبراهيم الورفلي من الملعب، إلا أنه رفض مغادرة الملعب، فأطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهايتها بعد أن انتظر عشر دقائق لتنفيذ العقوبة، دون جدوى.

وخلال الحفل الختامي للبطولة، وزعت الكؤوس والميداليات على الفائزين، فتحصل الأهلي طرابلس على كأس الدورة، وفريق السد على كأس الروح الرياضية، باسم الراحل المرحوم خالد بن حميد عضو مجالس إدارات النادي الأهلي.

وحصل على كأس الهداف، لاعب الهلال خالد بوسعدة، برصيد 14 هدفًا، وحمل الكأس اسم الدولي المرحوم أسطورة الكرة الليبية مصطفى المكي، وجاء حارس الأهلي والدولي السابق محمد منصور كأحسن حارس في البطولة، وحمل اسم علي أبوعود.

وفي الوقت الذي حمل فيه الثنائي الأهلاوي ونيس خير والحارس السابق كمال القدار كأس البطولة، حجب كأس الترتيب الثاني لانسحاب فريق التحدي من المباراة.
 

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