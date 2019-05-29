طرابلس يتوج بكأس قدامى الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 مايو 2019, 09:38 مساء
فريق منطقة طرابلس يتوج بكأس قدامى الطائرة (صفحة البطولة)

توج فريق منطقة طرابلس بكأس وذهبية قدامى الطائرة، بعد فوزه على فريق القره بوللي بشوطين دون رد كانت نتيجتهما «25- 20» و«25- 22».

وعقب المباراة النهائية التي حضرها رئيس هيئة الشباب والرياضه، د.بشير القنطري، توِّج فريق طرابلس بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وجوائز تشجيعية، وتحصَّل القره بوللي على الترتيب الثاني والميدالية الفضية، كما وُزِّعت شهادات تقدير على الحكام والمساهمين في نجاح البطولة.

يذكر أن البطولة نظمها وأشرف عليها مجلس الرياضة بطرابلس، بالتعاون مع رابطة قدامى الكرة الطائرة، وشاركت فيها مناطق طرابلس والقره بوللي وجنزور والزاوية والمعمورة.
 

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