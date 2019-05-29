الصور تحكي قصة ليلة كرم فيها النصر أساطيره والعيساوي يخطف الأضواء

وسط حضور جماهيري كبير، كرمت إدارة نادي النصر، مساء أمس، نجوم ورموز النادي، في مهرجان «الوفاء» الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت صفحة النصر على فيسبوك، تقريرًا أكد أن من شارك في مهرجان «بطل الدوري الممتاز»، هم الدولي السابق سالم الرواني وإيهاب البوسيفي وأنيس زغب ومعاذ عبود وعبد الله الشريف والمدرب جمال بنور، وعادل الخمسي، والعديد من الشخصيات الرياضية.

وإلتفت الجماهير بكثافة حول المدرب الوطني فوزي العيساوي، صاحب الهدف التاريخي الذي جلب أول بطولة دوري لالنصر عام 1987، كما تمكن من جلب البطولة الثانية لـ«الفحامة»، كمدرب، الموسم الماضي.

