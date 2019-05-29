شاهد بالفيديو.. رئيس مالطا يمنح الملاكم الليبي درع التميز

الملاكم الليبي مالك الزناد (صفحة مالك على فيسبوك)

منح رئيس جمهورية مالطا، درع التميز، إلى الملاكم الليبي الدولي مالك الزناد، تقديرا لما يحققه من انتصارات متتالية في ملاكمة المحترفين.

من جانبه، قال الزناد في منشور له على صفحته بـ«فيس بوك»: «لكل جمهوري المحبوب أحببتكم أن تشاركوني بفرحتي العارمة وسعادتي اللاوصف لها كونها أنتم من بدأتم معي لدعمكم لمسيرتي القتالية. بعد أن خطوة خطوات ثابتة وازداد علو كعبنا للعالمية بإذن الله تشرفت خلال الأيام القليلة الماضية بتتويجي من قبل فخامة رئيس جمهورية مالطا بتقديم درع التميز وهذا التتويج يعطي من قبل الرئيس إلا ماندر وها هو ابنكم البار وبسواعد إيادٍ ليبية استلمت هذه الهدية وما هذا التتويج إلا تتويج لنا جميعا وبدوري أهديه لأسرتي جميعا ولكم أحبتي كوسام علي صدوركم لننال هذا الشرف جميعا وتعم الفرحة بكم ومعكم وبمناسبة قدوم حلول عيد الفطر المبارك أنتهز الفرصة لندعو الله العزيز القدير أن يعم الخير على بلادي ليبيا وكافة الأمة الإسلامية ودمتم في صحة وهناء، ‏وما هي إلا البداية».

وحقق الزناد، فوزًا ساحقًا على منافسه الكولومبي جون كورتيز، مساء السبت الماضي، في النزال الذي جرى بينهما في «إنتركونتينتال» بمالطا.



