جوائز قيمة في سباق الدراجات العادية في أبوسليم

منافسات من سباق الدراجات (إنترنت)

ينظم مكتب الرياضة في أبوسليم برعاية هيئة الشباب والرياضة، الأحد المقبل، سباقًا جماهيريًّا للدراجات العادية بالساحة المقابلة لمصرف شمال أفريقيا بسوق أبوسليم تحت شعار «رمضان الخير يجمعنا» للأعمار من 9 وحتى 17 عامًا.

ستمنح جوائز للمتفوقين الأوائل وسيتم أيضًا السحب على جوائز تشجيعية للحاضرين، كما ستكرم اللجنة المنظمة عددًا من الشخصيات الرياضية تقديرًا لدورها وعطائها المتميز للعبة الدراجات في ليبيا من بينهم أسعد الفقيه حسن وعبدالرزاق السويح ومحمد التومي ونوري كحيل وعبدالوهاب عون وعلي المزوغي وأحمد الغرياني ومحمد بوطة واسم الراحلين عبدالسلام الوداني وعبدالسلام الحطاب.