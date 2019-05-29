بالصور: ختام ناجح لرباعيات الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 مايو 2019, 04:06 مساء
جانب من ختام رباعيات الطائرة ببنغازي (إنترنت)

اختتمت الثلاثاء بصالة نادي الهلال بطولة بنغازي لرباعيات الكرة الطائرة الرمضانية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي ببنغازي وبمشاركة ستة فرق.

وأشاد الجميع بنجاح البطولة التي تميزت بالتنظيم المحكم وبالمستوى الفني الجيد وبالروح الرياضية العالية حيث تمكن أبولبابة من الفوز في المباراة الختامية على حساب سوار الشريف بشوطين دون مقابل ليتصدر الترتيب العام بـ14 نقطة ويليه أبوبكر الخبيري 9 ومجدي عبدو 8 وسوار الشريف وأكرم الشحومي 5 نقاط لكل منهما وسادسًا مفتاح الصبيحي 4 نقاط.

حفل التتويج
وعقب المباراة وبحضور رئيس لجنة المسابقات العامة عبدالوهاب زوبي ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي ببنغازي وعدد من المهتمين بلعبة الكرة الطائرة أقيمت احتفاليه تسلم فيها فريق أبولبابة كأس البطولة والميدالية الذهبية لصدارته البطولة برصيد 14 نقطة من خمسة انتصارات متتاليه.

كما وزعت شهادات تقدير لحكام البطولة ولنادي الهلال وللمساهمين في إنجاح البطولة كما وزعت شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي لعدد 11 مدربًا الذين اجتازوا دورة المدربين مستوى أول وهم: هشام أبوزكره ويوسف بريكة وعلي أبوراوي وعبدالنبي قليله وعوض الجهمي وموسي أبوحنتيشة وأحمد الطريدي ونبيل الفيتوري والحسين إبراهيم والحسن إبراهيم وصالح القماطي.

جانب من ختام رباعيات الطائرة ببنغازي (إنترنت)
جانب من ختام رباعيات الطائرة ببنغازي (إنترنت)
جانب من ختام رباعيات الطائرة ببنغازي (إنترنت)
جانب من ختام رباعيات الطائرة ببنغازي (إنترنت)
جانب من ختام رباعيات الطائرة ببنغازي (إنترنت)
جانب من ختام رباعيات الطائرة ببنغازي (إنترنت)
جانب من ختام رباعيات الطائرة ببنغازي (إنترنت)
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