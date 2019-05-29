المبروك والزيادي والفروج في صدارة تنس طرابلس

منافسات سابقة في التنس الأرضي (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل يوميًا على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بطولة طرابلس المفتوحة للتنس الأرضي التي يشرف عليها وينظمها مجلس الرياضة بطرابلس بالتعاون والتنسيق مع رواد اللعبة بمشاركة 36 لاعبًا موزعين على 12 مجموعة.

وبعد نتائج أمس الثلاثاء باتت الصدارة للثلاثي في المجموعة الأولى المبروك محمد وصفوان الزيادي وأحمد الفروج بـ11 نقطة وأقرب الملاحقين لثلاثي المجموعة الثانية المكون من اللاعبين الهادي الرياني ويحيي البوسيفي وخالد عيسي بـ9 نقاط وأيضًا ثلاثي المجموعة الثامنة ويضم أحمد مصطفي والنعاس اعبيد ومؤيد حموده بـ 9 نقاط.

وجاء رابعًا ثلاثي المجموعة الثالثة ويضم اللاعبين أحمد مصطفي ومهند الترهوني وعبدالله اللموشي بـ 8 نقاط وخامسًا ثلاثي الرابعة ويضم اللاعبين عبدالحكيم الجطيلي ومعمر الزيادي وإبراهيم العجيلي بـ 8 نقاط.

يذكر أن البطولة ستتواصل حتي الجمعة المقبل والفريق الأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة.