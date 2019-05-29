قدامى أبومليانة يهز شباك أبي الأشهر برباعية ويتأهل للنهائي

فريق أبومليانة يقتنص ورقة التأهل للنهائي (إنترنت)

خطف فريق أبومليانة ورقة التأهل لنهائي بطولة قدامى الأندية بطرابلس في كرة القدم الخماسية بعد فوزه على أبي الأشهر بأربعة أهداف لهدف.

جاء شوط المباراة الأول لينتهي بتقدم أبومليانة بهدفين لصفر عن طريق اللاعبين يوسف السيليني وعلى الزنتاني ومع بداية الشوط الثاني ذلل أبي الأشهر الفارق بهدف للاعبه رفعت الزقوزي.

وتمكن بعدها أبومليانة من إضافة هدفين للاعبه نصرالدين المقمز لتنتهي المباراة بتفوق أبومليانه برباعية لهدف واحد ويحصل لاعب أبومليانه نصرالدين المقمز على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أدارها الحكم لطفي بللو والمساعدان صابر المحمودي ونبيل محمد.

وكان الأهلي طرابلس أول المتأهلين للنهائي بعد فوزه على الترسانه بسداسية نظيفة.