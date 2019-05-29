بطولة شطرنج ناجحه بنادي الظهره

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 مايو 2019, 03:33 مساء
أبطال الشطرنج الليبي (إنترنت)

نظم نادي الظهرة بطرابلس بطولة الشطرنج بنجاح وسط مشاركة 34 لاعبًا بالنظام السويسري من سبع جولات.

وبرزت في البطولة أكثر من موهبة واعده سيكون لها شأن كبير حال توافرت لها الرعاية والاهتمام وفرص المشاركة والاحتكاك.

وتوجت ببطولة 8 أعوام اللاعبة رغد الفيتوري وجاء أحمد القاضي في الترتيب الثاني وثالثًا معاذ شاكر، كما توج اللاعب عمر فطيس ببطولة 10 أعوام وجاء خليل التائب ثانيًا وحسن بن سعد ثالثًا.

وتوج اللاعب هاشم الفيتوري ببطولة 12 عامًا وجاء محمد يرو ثانيًا ومحمد شاكر ثالثًا، وتوج اللاعب حمزه الفيتوري بطلاً لـ14 عامًا وجاء مالك دربوك ثانيًا ومني الفرجاني ثالثًا، كما توج اللاعب عمر سرتيه ببطولة 16 عامًا وجاء الطيب قشاش ثانيًا ولقمان كمال ثالثاً.

وتوج اللاعب عمر دربوك ببطولة 18 عامًا وجاء مصطفي شلغوم ثانيًا وحاتم أبومنجل ثالثًا، وتوجت ببطولة البنات اللاعبة مني الفرجاني وجاءت تسنيم كريم ثانيًا وشقيقتها تجويد كريم ثالثًا، وتعد اللجنة المنظمة لاحتفالية تكريم لاعبي الشطرنج المتفوقين في مختلف الفئات.

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