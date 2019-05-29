مواجهة بين الدامجة والسوكني في قدامى السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 مايو 2019, 03:27 مساء
جانب من منافسات كرة السلة الليبية (انترنت)

تشهد القاعة الكبرى بطرابلس اليوم الأربعاء مواجهة مرتقبه بين فريقي السوكني والدامجة في نهائي قدامى كرة السلة والمباراة ستكون مليئة بالإثارة والتشويق واللمحات الجميلة لوجود عدد كبير من نجوم كرة السلة الليبية في صفوف الفريقين.

أبرز النجوم المشاركة من فريق السوكني اللاعبون صلاح السوكني ومحسن التريكى وحسين الجعفري وشكري البوعيشى وحاتم التركى وخالد العالم وأحمد الشهاوى وعدنان الغناى.

أما من فريق الدامجة فيوجد الصديق الدامجة ومحمد الدامجة ومحمد دورار وفتحي الكمباص وممدوح الناجح والهادي نصر وأسامة التواتي ورمضان الحراري وفتحي العوام.

وخصصت اللجنة المنظمة بمجلس الرياضة بطرابلس كأسًا للفريق الفائز.

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