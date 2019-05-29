بيوض لـ«بوابة الوسط»: حان وقت وقف نزيف الدعم الحكومي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 29 مايو 2019, 12:31 مساء

دعا رئيس نادي الظهرة السابق، محمد بيوض، إلى تفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندية على أن تكون قوية من خلال إقحام الشخصيات الرياضية الفاعلة في كل نادٍ.

وقال بيوض في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء «من غير المعقول أن تكون الإدارات أقوى من الجمعيات العمومية، مرحلة الاعتماد الكامل على الدعم المالي الحكومي مستقبلاً يجب أن تنتهي، وأن خلق موارد استثمارية أمر مطلوب في كل نادٍ».

وأضاف «أي لجنة استثمار يجب أن تتبع الجمعية العمومية وليس الإدارة، والتي يجب ألا تتحكم في مداخيل وموارد الأندية دون حسيب أو رقيب، وهذا ما يحصل في بعض الأندية للأسف».
 
واختتم بيوض حديثه مطالبًا الإعلام الرياضي بالاستمرار في طرح هذه القضايا وفتح الملفات المهمة، وأن يكون هناك طرح مستمر لأن مشاكل الرياضة مزمنة خاصة في الأندية.

وكان محمد بيوض عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال مواسم 2004/2003.

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