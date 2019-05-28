النصر ينظم مهرجان الوفاء لأبطاله

المهدي بن ضيف الله عند وصوله مطار بنينا يلوح بعلم النصر (صفحة النصر)

يقيم نادي النصر، مساء اليوم، مهرجان الوفاء لأبطاله، بإقامة مباراة استعراضية لعدد من نجوم الكرة الليبية، على ملعب شهداء بنينا، تضم نجوم الكرة الليبية.

وستكرم إدارة النصر، عددا من الشخصيات الرياضية ووجهت إدارة نادي النصر، الدعوة إلى كافة الأندية الليبية لحضور هذا الحفل الكبير، الذي سيشهد تكريم بعض من النجوم على مر العصور.

ووصل إلى مقر النصر، للمشاركة في المهرجان، الدولي السابق سالم الرواني وايهاب البوسيفي و أنيس زغب ومعاذ عبود وعبدالله الشريف والمدرب جمال بنور وعادل الخمسي والعديد من الشخصيات الرياضية.

