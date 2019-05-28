الورفلي يستعين بالأهلي المصري في حسم موقفه من الرجاء و«الزعيم»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 04:55 مساء

أكد مدافع الأهلي طرابلس المعار إلى الرجاء المغربي، سند الورفلي، أنه تلقى عرضًا من الأهلي المصري عبر أحد مكاتب الوساطة المعتمدة.

ووفقًا لتقارير صحفية مغربية، فإن سند يرفض الاستمرار مع الرجاء بصفة المعار، لكنه يرحب بالبقاء حال انتقاله بشكل نهائي من الأهلي طرابلس.

وقال موقع «كورة بريس» المغربي، إن الأهلي المصري والترجي التونسي، يرغبان في ضم الورفلي الذى ظهر بمستوى جيد مع الرجاء المغربى، بما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية.

وأضاف الموقع، أن المدافع الليبي سيعامل معاملة لاعبي شمال إفريقيا كلاعب محلي، بعدما تم اعتماد القرار مؤخرًا من جانب الاتحاد التونسي واتحاد كرة القدم المصري.

واختتمت التقارير، أن سند الورفلي يقول إن القرار النهائي ليس بيده، ولكن بيد إدارة «الزعيم».
 

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