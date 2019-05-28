اللافي يحتفل بالعلم الليبي في تتويجه مع اتحاد العاصمة بالدوري الجزائري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 28 مايو 2019, 01:41 مساء
مؤيد اللافي يحمل العلم الليبي في الاحتفال (إنترنت)

توج المحترف الليبي في الدوري الجزائري مؤيد اللافي مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز في مباراة التأهل على فريق شباب القسطنطينة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

قدم بطل الجزائر مباراة جيدة كما ساهم اللافي في تألق فريقه بتمريرته الحاسمة ليسطر اللاعب الدولي الليبي الشاب سجلًا جديدًا في مسيرته.

مؤيد اللافي شارك في 13 مباراة وسجل 5 أهداف فيها وصنع 5 أهداف أخرى كانت مؤثرة في مشوار مسابقة ومنافسات الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم.

ويعد مؤيد اللافي هو ثاني لاعب ليبي يتوج ببطولة الدوري الجزائري بعد الراحل عمر داوود مع فريق شبيبة القبائل الجزائري.

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