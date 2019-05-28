الأهلي بنغازي والتحدي في نهائي مهرجان الوفاء الرمضاني

مهرجان الوفاء الرمضاني يقترب من الختام (إنترنت)

يلتقي غدًا الأربعاء في المباراة النهائية لمهرجان الوفاء الرمضاني الذي يقام حاليًا بملعب الخماسية لنادي الأهلي بنغازي فريقا الأهلي بنغازي والتحدي على كأس البطولة لهذا الدوري التنشيطي التي شاركت فيه 8 فرق.

الأهلي بنغازي وصل للمباراة النهائية بعد أن فاز على فريق الهلال بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة أما فريق التحدي فجاء للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق السد العنيد بركلات الترجيح حيث تمكن فريق التحدي من الفوز بالمباراة بعد أن أستطاع حارس مرماه التصدي إلى ركلتي جزاء بأعجوبة وانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف مقابل أربعة في مباراة ماراثونية.

مهرجان الوفاء الرمضاني يقترب من الختام (إنترنت)