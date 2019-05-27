قدامي أهلي طرابلس يجتاز الترسانة بسداسية ويتأهل للنهائي

فريق قدامى أهلي طرابلس لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

تأهل أهلي طرابلس إلى نهائي دورة قدامى الأندية بعد فوزه اليوم على الترسانة بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت، اليوم، على ملعب أبوسليم.

أحرز أهداف الأهلي، أبوبكر السليني «هدفين» ووليد الشبلي «هدفين» وأسامة الفزاني وعلاء أبوشاقور، وتحصل لاعب أهلي طرابلس أبوبكر السليني على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أدارها الحكم محمد الثموني والمساعدان رياض محمد ومحمد المزوغي.

يذكر أن المباراة الثانية في الدور نصف النهائي ستجمع غدًا أبي الأشهر مع أبومليانة، والفائز منهما سيلتقي أهلي طرابلس في النهائي.

