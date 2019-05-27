قدامي أهلي طرابلس يجتاز الترسانة بسداسية ويتأهل للنهائي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 مايو 2019, 08:32 مساء
فريق قدامى أهلي طرابلس لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

تأهل أهلي طرابلس إلى نهائي دورة قدامى الأندية بعد فوزه اليوم على الترسانة بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت، اليوم، على ملعب أبوسليم.

أحرز أهداف الأهلي، أبوبكر السليني «هدفين» ووليد الشبلي «هدفين» وأسامة الفزاني وعلاء أبوشاقور، وتحصل لاعب أهلي طرابلس أبوبكر السليني على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أدارها الحكم محمد الثموني والمساعدان رياض محمد ومحمد المزوغي.

يذكر أن المباراة الثانية في الدور نصف النهائي ستجمع غدًا أبي الأشهر مع أبومليانة، والفائز منهما سيلتقي أهلي طرابلس في النهائي.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من «انهيار مالي وحرب اقتصادية» تهدد بتقسيم ليبيا
ليبيا
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جراحة ناجحة لطفلة تمتلك 14 إصبعًا في يديها