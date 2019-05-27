عقيلة صالح يستكشف نادي البرانس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 27 مايو 2019, 06:26 مساء
المستشار عقيلة صالح عيسى، محاط بمسؤولي نادي البرانس (صفحة مجلس النواي)

قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى بزيارة إلى نادي البرانس بمدينة القبة، والتقى خلالها بإدارة النادي وأعضاء من الجمعية العمومية وعدد من الرياضيين والجمهور.

صرح بذلك المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي ، وقال: «اطلع المستشار عقيلة صالح، على المشاريع المقامة بالنادي والتى منها الملعب والإنارة ومدرجات الجمهور والمرافق الإدارية والألعاب وحثهم على تنفيذ رسالة النادي التى أُسس من أجلها، وهي ممارسة الرياضة في كل الألعاب الرياضية والاهتمام بتكوين مكتبة ثقافية بالنادي، وليؤدي النادي دوره الثقافي كما يؤديه في الرياضة وكذلك الجانب الاجتماعي بين أعضاء النادي وبيئته».

وأضاف: «رئيس مجلس النواب، قام في وقت سابق، بزيارات مماثلة، شملت المستشفيات والمدارس ومشاريع الطرق والإنارة في مدينة القبة وضواحيها، والتي تشهد تنفيذ مشاريع في عدة مجالات وتوفير معدات وتجهيزات لعدد من المدارس والمستشفيات ببلدية القبة».
 

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