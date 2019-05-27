وساطة فرنسية للإبقاء على الورفلي في الرجاء المغربي

سند الورفلي (أرشيفية: الإنترنت)

أبرزت تقارير إعلامية جزائرية، تدخل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، في مفاوضات مع اللاعب الدولي الليبي سند الورفلي، لإقناعه بتمديد عقد الإعارة أوتحويله إلى انتقال حر مع ناديه الحالي الرجاء البيضاوي المغربي.

جاء ذلك بعد فشل إدارة نادي الرجاء البيضاوي، في إقناع الورفلي في الاستمرار لموسم إضافي، فيما يرغب كارتيرون في الإبقاء على الورفلي، بالرغم من جلب 3 لاعبين جدد: المالي ساليف كوليبالي، ونجمه السابق محسن متولي، وفابريس نغوما لاعب فيتا كلوب الكونغولي»، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وتشير التكهنات، إلى أن فريق الوداد المغربي قدم عرضًا للورفلي، كما أن نادي الترجي التونسي دخل على خط الصفقة وأبدى اهتمامه بضم الورفلي، خلال فترة انتقالات اللاعبين الصيفية.

