مواجهة نارية بين الاتحاد ورزيلت في روضان الكويت وسط نجوم العالم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 مايو 2019, 03:49 مساء
دروغبا في الإطار الأيمن ومباراة الاتحاد في الأيسر (المركز الإعلامي)

يلتقي الاتحاد، اليوم الإثنين، ورزيلت فيتامين في مباراة مصيرية وصعبة في دور الـ16 لبطولة الروضان الكويتية لكرة القدم داخل الصالات.

مدرب الاتحاد سيعتمد على لاعبي الخبرة والمهارة وسيدفع بتشكيلة تضم اللاعبين محمد الشريف في حراسة المرمى ومحمد أرحومة وأدهم التومي ومحمد شحوت وسالم عقيلة وعبدالحكيم أوحيدة ورياض محمد عثمان وأحمد اليمني.

في المقابل فريق رزيلت فيتامين يملك دفاعًا قويًّا، حافظ على نظافة شباكه في المرحلة الأولى، ويعتمد على الضغط على حامل الكرة والهجمات المرتدة السريعة، وبصفوفه أكثر من لاعب متميز من بينهم علي جبار ومحمد إسماعيل والمحترف لوراندو.

يذكر أن بطولة الروضان استقطبت هذا العام أكثر من نجم عالمي شاركوا في مباريات استعراضية بالبطولة من بينهم النجم السابق لروما والميلان ومنتخب البرازيل كافو، والإيفواري ديديه دروغبا، والإيطالي توتي، ونجوم العرب طارق التائب وحازم إمام ووائل جمعة، ويترقب اليوم وصول النجمين العالميين الكبار البرتغالي فيغو والكرواتي المتوج بالكرة الذهبية لوكا مودريتش، اللذين ستجمعهما غدًا مباراة استعراضية على هامش البطولة بصالة فهد الأحمد بالكويت.

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