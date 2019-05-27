أبوالشواشي: صياغة النظام الأساسي طلب عاجل لإنقاذ المنظومة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 27 مايو 2019, 03:34 مساء
عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق عادل أبوالشواشى (أرشيفية : الإنترنت)

دعا عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق عادل أبوالشواشى أي مسؤول رياضي حاليًا للعمل علي إعادة صياغة النظام الأساسي للأندية الذى يعتبر أكبر خلل في الرياضة مؤكدًا أنه يفترض أن يكون من أولويات الهيئة العامة للشباب والرياضة هذا العمل.

وقال أبوالشواشي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين إنه من غير المعقول أن يكون في لبيبا حاليًا قرابة ثلاثمائة نادٍ بعضهم لا تتوافر فيه مقومات النادي ونحتاج لنظام أساسي أقوي من الحالي يحدد مواصفات النادي ومن هو الرئيس ومؤهلاته لكل نادٍ لأن أغلب مشاكل الأندية هي التي تفرز في الاتحادات وتنتخبها.
 
كما دعا أبوالشواشي الإعلام الرياضي الليبي إلى الخوض في جذور مشاكل الرياضة ومناقشة مثل القضايا وتنوير الرأي العام الرياضي لأن هناك خلل في التشريعات والمجال مفتوح في الأندية والاتحادات للجميع دون شروط ومواصفات قوية.

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