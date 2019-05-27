رؤيا والمقرحي ومليطان في صدارة بطولة مرجانة لفروسية الحواجز

جانب من منافسات فروسية قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)



جرت بملعب شهداء بنغازي للفروسية الجولة الـ14 لدوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز للناشئين والأواسط والكبار وبعد الجولة الأخيرة باتت الصدارة الموقتة لرؤيا الفرجاني في الناشئين، حيث تتصدر رؤيا برصيد 198 نقطة وتلاحقها شهد المجريسي 150 نقطة وثالثًا عبدالإله العبيدي 132 نقطة ورابعًا عبدالرحمن القزيري 128 وخامسًا مروان النايلي 112 وسادسًا كريم ساطي 104 وسابعًا وسيم الفرجاني 88 وثامنًا عبدالمهيمن العبيدي 86 وتاسعًا سليمان شحوت 84 نقطة.

ويتصدر الفارس أحمد المقرحي الفئة المتوسطة بـ196 نقطة وأقرب الملاحقين عبدالإله العبيدي 176 وثالثًا رياض النايلي 148 ورابعًا مروان النايلي 146 وخامسًا رؤيا الفرجاني 80 وسادسًا محمد الفيتوري 66 وسابعًا حاتم الفسي 40 وثامنًا وسيم الفرجاني 20 نقطة.

وفي منافسات الكبار اقتصرت المشاركة على فارسين يتصدرها الفارس عبدالوهاب مليطان 40 نقطة وثانيًا الفارس هشام هاشم بـ36 نقطة.

دوري مرجانة لقفز الحواجز جاءت تسميته على اسم الفرس مرجانة التي نفقت العام الماضي وسبق لها التتويج ببطولة الناشئين في العام 2017.