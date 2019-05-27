11 مدربًا يترقبون شهادات دولي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 مايو 2019, 03:25 مساء
جانب من مشاركات لمدربين في دورات سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بفرعي الطائرة ببنغازي، فيصل الشريف، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن احتفالية التتويج بختام بطولة رباعيات الطائرة التي ستقام غدًا الثلاثاء بصالة نادي الهلال ببنغازي سيتم فيها توزيع شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على المدربين الذين اجتازوا بنجاح دورة المدربين التي أُقيمت بطرابلس.

وحاضر فيها الخبير الدولي المغربي مصطفى أحشوش واستهدفت 43 مدربًا من مختلف المناطق الليبية من بينهم 11 مدربًا من بنغازي وهم هشام بوزكرة ويوسف بريكة وعلي بوراوي وعبدالنبي أقليلية وعوض الجهمي وموسى أبوحنتيشة وأحمد الطريدي ونبيل الفيتوري والحسين إبراهيم والحسن إبراهيم وصالح القماطي.

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