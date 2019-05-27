أبولبابة بطلاً لرباعيات الطائرة في بنغازي

فريق أبولبابة يفوز فى رباعيات الطائرة على مفتاح الصبيحي (فيسبوك)

توج فريق أبولبابة بطلاً لبطولة رباعيات الكرة الطائرة التي نظمها وأشرف عليها فرعا بنغازي بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع سوار الشريف المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

وكان أبولبابة حقق الفوز في مبارياته الأربع السابقة وجمع في رصيده 11 نقطة، وفي آخر النتائج المسجلة بالبطولة فاز الأحد فريق مفتاح الصبيحي على مجدي عبدو بشوطين لصفر (26/ 24، 25/ 19)، كما فاز أبوبكر الخبيري على أكرم الشحومي بشوطين لشوط واحد (25/ 23، 25/ 27، 15/ 12)، أدار المباراتين الحكام وائل أبوشعالة وسعد الورفلي وعبدالحميد نجم، وعلى طاولة التسجيل الحكمتان فتحية العمامي وخديجة أبوحليقة.

وجاء الترتيب قبل المباراة الختامية ليشهد الصدارة لأبولبابة بـ11 نقطة، ويليه أبوبكر الخبيري 9، ومجدي عبدو 8، وسوار الشريف 5، وأكرم الشحومي 5، ومفتاح الصبيحي 4 نقاط، وتختتم البطولة غدًا الثلاثاء بمباراة أبولبابة وسوار الشريف.