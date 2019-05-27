جاب الله يحرز درع بطولة الشطرنج بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 27 مايو 2019, 02:47 مساء
تسليم درع السلام لبطولة الشطرنج ببلدية سرت (إنترنت)

أحرز الرياضي إبراهيم جاب الله درع السلام لبطولة الشطرنج ببلدية سرت التي نظمتها بلدية سرت، وذلك بعد فوزه في المباراة الختامية التي جمعته مع الرياضي محمد امحمد ضو.

جاء ذلك بحضور عضو المجلس البلدي بسرت صالح علي خليفة، والحكم سالم لامه، والحكم رضوان اهلال، ورئيس الاتحاد الفرعي للشطرنج بفرع سبها عبدالعزيز عبدالسلام الشوشان.
 
وأقامت اللجنة المشرفة على البطولة احتفالية تم خلالها تكريم الفائز الأول بدرع البطولة وهدية تشجيعية للاعب إبراهيم جاب الله، كما تم تكريم صاحب الترتيب الثاني محمد امحمد ضو بهدية تشجيعية، بالإضافة إلى تكريم الحكام الذين أشرفوا على بطولة الشطرنج لمدة أسبوعين بمشاركة 26 رياضيًا.

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