طارق التائب يشارك نجوم العرب في «كسوة عيد»

يشارك أسطورة كرة القدم الليبية طارق التائب، في مبادرة خيرية من تنظيم أكاديمية الحبسي الكويتية، وبمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العربية، عند العاشرة من مساء اليوم، على ملعب ستاد السيب الرياضي بدولة عُمان.

وتقام مباراة بين نجوم الكرة العربية السابقين، تحت شعار «كسوة عيد»، ويشارك فيها عدد كبير من نجوم كرة القدم العربية والعمانية يتقدمهم طارق التائب، والدولي المصري وائل جمعة، وموسى صايب نجم الكرة الجزائرية، وفقًا لصفحة «ريميسا».

يشار إلى أن التائب شارك منذ بداية شهر رمضان الجاري، في بطولة الروضان الكويتية، مع فريق «هوليدي إن».

