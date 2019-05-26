الاتحاد يبدأ مواجهات الحسم في بطولة الروضان

من مباراة الاتحاد وعلوداي إن (نادي الاتحاد)

يفتتح فريق الاتحاد لكرة القدم المصغرة داخل الصالات، مبارياته في دور الـ16 من بطولة الروضان الرمضانية التي تنظمها الكويت، بلقاء فريق «رزيلت فيتامين»، غدًا.

والفريق الفائز من مواجهة «الاتحاد» و«رزيلت فيتامين»، سيلتقي الفائز من لقاء «ماي فاتوره» و«هيلت»، علمًا بأن مباريات الدور الثاني للبطولة تقام بنظام خروج المغلوب، وفي حالة انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل يتم الحسم عن طريق ركلات الترجيح.

يشار إلى أن الممثل الثاني للكرة الليبية، في البطولة، فريق البراق، خسر أمس أمام البنك الدولي 1 - 4 وودع البطولة من دور الـ16 .

