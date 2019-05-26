الأهلي بنغازي في نهائي مهرجان الوفاء الرمضاني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 26 مايو 2019, 03:39 مساء
الأهلي بنغازي يتأهل إلى نهائي مهرجان الوفاء الرمضاني (إنترنت)

في مباراة مثيرة وحماسية شهدت غزارة في الأهداف وندية كبيرة بين الفريقين العريقين، الأهلي بنغازي والهلال، التي تأتي ضمن مهرجان الوفاء الرمضاني الذي يقام حاليًا بملعب الخماسية بالنادي الأهلي بنغازي انتهت المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة ثمانية أهداف مقابل خمسة.

وسجل أهداف الأهلي في المباراة إبراهيم العبيدي أربعة أهداف (سوبر هاتريك) وأكرم عياد هدفين ورافع العماري وناجي المقرحي هدف لكل منهما، بينما أحرز أهداف فريق الهلال اللاعبان خالد بوسعدة أربعة أهداف (سوبر هاتريك) وأسامة العبيدي هدف واحد.

بهذه النتيجة تأهل فريق الأهلي بنغازي للمباراة النهائية، التي ستقام الأربعاء المقبل مع الفائز من مباراة اليوم الأحد بين التحدي والسد.

الأهلي بنغازي يتأهل إلى نهائي مهرجان الوفاء الرمضاني (إنترنت)
الأهلي بنغازي يتأهل إلى نهائي مهرجان الوفاء الرمضاني (إنترنت)
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