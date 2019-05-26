أهداف متعددة لاتحاد الروح الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 26 مايو 2019, 03:12 مساء
المستشار الرياضي ميلود إبراهيم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد خبير اللوائح الرياضية ميلود إبراهيم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد أنه جارٍ العمل لإشهار اتحاد جديد تحت اسم «الاتحاد الليبي لنشر الروح الرياضية» يضم في عضويته كل المهتمين بالشأن الرياضي من مدربين وإداريين وإعلاميين وحكام ولاعبين قدامى.

وأضاف أن الفكرة تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية والتوعية بالقوانين الرياضية وإقامة الندوات والدورات وورش العمل لنبذ العنف بإشكاله المختلفة ونشر ثقافة المبادئ السامية والروح الرياضية والاحترام المتبادلة والتسامح وعدم الاعتداء على الإفراد والممتلكات في الملاعب والصالات الرياضية.

وأيضًا التنسيق مع الجهة الأمنية المخولة في وزارة الداخلية بتأمين المباريات والأحداث الرياضية بالتنسيق مع إدارات الاتحادات الرياضية وروابط المشجعين بالأندية، وفي تقديم المساعدة في تنفيذ خطط الأمن الرياضي بالملاعب والصالات الرياضية على أن ينضم للاتحادات الإقليمية والعربية والقارية والدولية.

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