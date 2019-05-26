ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالنقاط على منافسه الإيطالي

الملاكم الليبي فتحي بربيش خلال نزال سابق. (أرشيفية- الإنترنت)

فاز الملاكم الليبي فتحي بربيش في ثاني مباراة احترافية على منافسه الملاكم الإيطالي بالنقاط في المباراة التي أقيمت بفندق «إنتركونتينتل» في مالطا، بعد اكتمال الوقت الأصلي للمباراة ثلاثة جولات في وزن 69 كلم غرام.

فتحي بربيش من مواليد 1990 بدأ مسيرته الرياضية في العام 2008 بلعبتي الساندا والووشو على يد مدربه زكريا الكاتب بنادي الاتحاد لتقربه من لعبه الملاكمة بعد أن حصل على بطولة طرابلس ثم ليبيا حتى احترف الملاكمة في العام 2012 عبر حلبة نادي الاتحاد ليقرر السفر إلى مالطا.

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وبعد الاستقرار بدأ في التدريب بأحد الأندية المالطية في العام 2015 على يد بطل العالم سكود دكسن وبعد 4 أشهر انطلق نحو المنافسات الدولية قاطعا شوطا كبيرا.