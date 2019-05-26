ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالنقاط على منافسه الإيطالي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 26 مايو 2019, 01:01 صباحا
الملاكم الليبي فتحي بربيش خلال نزال سابق. (أرشيفية- الإنترنت)

فاز الملاكم الليبي فتحي بربيش في ثاني مباراة احترافية على منافسه الملاكم الإيطالي بالنقاط في المباراة التي أقيمت بفندق «إنتركونتينتل» في مالطا، بعد اكتمال الوقت الأصلي للمباراة ثلاثة جولات في وزن 69 كلم غرام.

فتحي بربيش من مواليد 1990 بدأ مسيرته الرياضية في العام 2008 بلعبتي الساندا والووشو على يد مدربه زكريا الكاتب بنادي الاتحاد لتقربه من لعبه الملاكمة بعد أن حصل على بطولة طرابلس ثم ليبيا حتى احترف الملاكمة في العام 2012 عبر حلبة نادي الاتحاد ليقرر السفر إلى مالطا.

اقرأ أيضًا.. الزناد يقود مثلث الملاكمة الليبي في ليلة جديدة على حلبة مالطية

وبعد الاستقرار بدأ في التدريب بأحد الأندية المالطية في العام 2015 على يد بطل العالم سكود دكسن وبعد 4 أشهر انطلق نحو المنافسات الدولية قاطعا شوطا كبيرا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
جلال الدامجة يوافق على تدريب منتخب ليبيا والهمالي والجلالي مساعدان
رياضة محلية
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
إبراهيم الكوني يكتب عن شقيقه أوفنايت: مرثية الذكرى الأولى لغياب الطَّيف
ثقافة وفن
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للحفاظ على صحة دماغك