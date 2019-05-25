منظمة «جديد» تطمئن على صحة الهاشمي البهلول

أعضاء منظمة «جديد للإعلام الرياضي» في زيارة للبهلول (إنترنت)

قام أعضاء منظمة «جديد للإعلام الرياضي»، ليلة الخميس الماضي، بزيارة لمنزل المدرب الوطني الهاشمي البهلول، الذي يمر بظروف صحية صعبة منذ فترة طويلة، حيث كان الموعد في جلسة رمضانية بمنزله وبحضور عدد من الإعلاميين الرياضيين منتسبي المنظمة، واستذكر الزائرون مع مضيِّفهم ذكريات الماضي الجميل ومآثر الهاشمي ومواقفه.

تأتي زيارة البهلول استمرارًا لدور المنظمة الإنساني والاجتماعي وانطلاقًا من أهدافها الرامية لتوطيد العلاقات والاهتمام بنجوم الرياضة الليبية، لاسيما ممن أعطوا بسخاء لخدمة الرياضة الليبية.

وكانت منظمة جديد للإعلام الرياضي، أقامت الأربعاء حفل تكريم للإعلامي الرياضي محمد الوصيف.

أعضاء منظمة «جديد للإعلام الرياضي» في زيارة للبهلول (إنترنت)