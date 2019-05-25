الشباب العربي بطرابلس يؤبن عمالقة الرياضة والفن والأدب

الشباب العربي بطرابلس يؤبن عمالقة الرياضة والفن والأدب (إنترنت)

نُظِّم مساء أمس، الجمعة، بمقر نادي الشباب العربي بمنطقة بن عشور بطرابلس حفل تأبيني لأربعة من رموز الرياضة والفن والأدب وهم اللاعب الراحل علي محمد البسكي والراحل الأديب أحمد إبراهيم الفقيه والراحل المهدي خليفة بركة والراحل اللاعب والفنان عبدالمجيد محمد حقيق.

نظم التأبين أهالي وأبناء طرابلس برعاية نادي الشباب العربي التقدمي، في موعد امتزجت فيه دموع الحزن مع دموع الفرح، حيث تم خلال حفل التأبين إلقاء كلمات من شخصيات عاصروهم اجتماعيًّا ومهنيًّا، وكذلك كلمات من أسر المكرمين.

وقد خلصت جميع الكلمات إلى سرد سيرهم العطرة وإنجازاتهم عبر السنوات التي امتهنوا فيها المهنة، كل حسب مجاله، وذلك اعتزازًا بهم على ما قدموه من تاريخ طيب في العلم والآداب والفن والرياضة.

الشباب العربي بطرابلس يؤبن عمالقة الرياضة والفن والأدب (إنترنت)