أبوزقية لـ«بوابة الوسط»: لابد من معايير قوية لعضوية اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 25 مايو 2019, 04:25 مساء
الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالواحد أبوزقية (أرشيفية : الإنترنت)

دعا الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالواحد أبوزقية، إلى ضرورة وضع معايير قوية لعضوية اتحاد الكرة الليبي، خاصة المؤهلات العلمية والشخصية والمهارية والخبرة والصدق والنزاهة، وعدم ترك المجال مفتوحًا لأي شخص.

وقال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، السبت، إنه مع عودة محمد سالم العماري رئيس الاتحاد السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم من جديد لأنه من الكفاءات الرياضية المعروفة وصاحب تجربة كبيرة.

وأكد أنه مع الوضع الحالي والأزمة التي تعيشها البلاد حيث يفترض أن تقلل الأندية من مصروفاتها وأن تضع قوانين ولوائح تتابع عمل الأندية من قبل الجهات المسؤولة، وتحديد سقف لرواتب اللاعبين التي أصبحت فلكية في كرة القدم الليبية وغير مقبولة.

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