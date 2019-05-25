فوزان فى رباعيات الطائرة ببنغازي

منافسات في الكرة الطائرة بليبيا (إنترنت)

جرت بقاعة نادي الهلال ببنغازي مباراتان في رباعيات الكرة الطائرة وفاز في المباراة الأولى فريق سوار الشريف على مفتاح الصبيحي بشوطين لصفر بواقع (25/ 21، 25/ 13) وفاز مجدي عبدو على أكرم الشحومي بشوطين لصفر أيضًا (25/ 19، 25/ 23).

وجاء الترتيب المؤقت للبطولة ليشهد الصدارة لفريق أبولبابة بـ 11 نقطة وأقرب الملاحقين مجدي عبدو 8 و أبوبكر الخبيري 7 وسوار الشريف 5 وأكرم الشحومي 4 ومفتاح الصبيحي نقطه واحدة.

وأحدثت اللجنة المنظمة تحويرا في المباريات الثلاثة المتبقية للبطولة غدًا الأحد بحيث تقام مباراتا مجدي عبدو مع مفتاح الصبيحي ويعقبها مباراة أكرم الشحومي مع أبوبكر الخبيري أما الثلاثاء فتقام المباراة الختامية للبطولة وتجمع المتصدر أبولبابة مع سوار الشريف.