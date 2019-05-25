فوزان فى رباعيات الطائرة ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 مايو 2019, 04:16 مساء
منافسات في الكرة الطائرة بليبيا (إنترنت)

جرت بقاعة نادي الهلال ببنغازي مباراتان في رباعيات الكرة الطائرة وفاز في المباراة الأولى فريق سوار الشريف على مفتاح الصبيحي بشوطين لصفر بواقع (25/ 21، 25/ 13) وفاز مجدي عبدو على أكرم الشحومي بشوطين لصفر أيضًا (25/ 19، 25/ 23).

وجاء الترتيب المؤقت للبطولة ليشهد الصدارة لفريق أبولبابة بـ 11 نقطة وأقرب الملاحقين مجدي عبدو 8 و أبوبكر الخبيري 7 وسوار الشريف 5 وأكرم الشحومي 4 ومفتاح الصبيحي نقطه واحدة.

وأحدثت اللجنة المنظمة تحويرا في المباريات الثلاثة المتبقية للبطولة غدًا الأحد بحيث تقام مباراتا مجدي عبدو مع مفتاح الصبيحي ويعقبها مباراة أكرم الشحومي مع أبوبكر الخبيري أما الثلاثاء فتقام المباراة الختامية للبطولة وتجمع المتصدر أبولبابة مع سوار الشريف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من صحفي إلى وزير خارجية..«بوجو» الطموح هل يخلف تريزا ماي؟
دولى
بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان ...
دولى
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
ترامب يشعر بـ«الأسى» على استقالة رئيسة وزارء بريطانيا
دولى
النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون
دولى
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
الشيخ عبد الحميد الكزّة: موقفنا من الحرب يعبر عن أهالي برقة
ليبيا
في العدد 183: فشل يلاحق مساعي وقف إطلاق النار و«موائد الرحمن».. تكافل للنازحين
ليبيا
سلامة: ليبيا تقدم على الانتحار وتبدد ثروتها النفطية
ليبيا
كاركاتير حليم - ثقافة السلام
كاريكاتير
الإليزيه: ماكرون طالب حفتر بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للحفاظ على صحة دماغك