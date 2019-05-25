الصقور يحرز درع الراحل فوزي بركة للطائرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 25 مايو 2019, 03:10 مساء
منافسات في الكرة الطائرة بليبيا (إنترنت)

أحرز فريق الصقور بمحلة الأربعين شرق سرت كأس ودرع بطولة الراحل فوزي بركة للكرة الطائرة وذلك خلال فعاليات البطولة التي أقيمت برعاية بلدية سرت.

وفاز فريق الصقور على تاقرفت بشوطين دون مقابل في البطولة التي شاركت فيها 8 فرق رياضية وتواصلت المنافسات لمدة عشرة أيام بملعب الطائرة بمدرسة سرت المركزية برعاية بلدية سرت ضمن أنشطة التظاهرة الرياضية الكبرى الرمضانية.

 من جانبه قال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي بسرت ومدير مكتب الإعلام بالبلدية محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت إن المباراة كانت حماسية وقوية وسط حضور رياضي ومسؤولين بسرت وتميزت بالروح الرياضية العالية.

وعقب الإعلان عن النتيجة من قبل الحكم سالم لامة والحكم جمعة المبروك ومراقب المباراة جمال العماري تم تكريم الفريق الفائز صاحب الترتيب الأول فريق الصقور بكأس ودرع البطولة وجوائز متنوعة.

كما تم تكريم صاحب الترتيب الثاني فريق تاقرفت بجوائز تشجيعية بالإضافة إلى تكريم الحكام ببطولة كرة الطائرة بسرت وتسليم درع الوفاء إلى عائلة الراحل فوزى خميس بركة أحد لاعبي المنتخب الليبي لكرة الطائرة في الأعوام العشرة الماضية بحضور عضو المجلس البلدي سرت صالح على خليفة واللجنة المشرفة على التظاهرة الرياضية الكبرى بسرت لكافة الألعاب الرياضية بسرت ورئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم الهادي السويطي وعدد من أعضاء الاتحاد الفرعي لكرة الطاولة بسرت.

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