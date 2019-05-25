33 لاعبًا في بطولة طرابلس للتنس الأرضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 مايو 2019, 11:50 صباحا
جانب من منافسات التنس في طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بطولة التنس الأرضي تحت إشراف وتنظيم مجلس الرياضة بطرابلس بالتعاون والتنسيق مع رابطة رواد ليبيا للتنس الأرضي.

يشارك في البطولة 33 لاعبًا تم توزيعهم على 11 مجموعة وفي أبرز النتائج فاز إبراهيم العجيلي على مهند الترهوني 2/ 0 وأحمد مصطفي على معمر الزيادي 2/ 0 ومحمود الشريف على عبداللطيف زغدود 2/ 0.

كما فاز أشرف الجنقال على محمد الحمري 2/ 1 والهادي الرياني على محمد اللموشي 2/ 0 وصفوان الزيادي على النعاس اعبيد 2/ 1 وعلي بشير على أحمد الفروج 2/ 0 وأكرم الطيب على مصطفي المنتصر 2/ 0 ومحمد زقلام على مروان فلفل 2/ 0.

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