مواجهة مرتقبة للملاكم الليبي الزناد مع الكولومبي جون كورتينز

تتجه أنظار الليبيين ومحبي لعبة الملاكمه السبت إلى حلبة فندق «انتركونتيننتال» بمالطا التى ستحتضن النزال المرتقب لبطل الملاكمه الليبي مالك الزناد مع منافسه الكولمبي جون كورتينز.

البطل الليبي النزناد خاض 14 نزالا فاز فى 13 منها بالضربة الفنيه القاضيه ونزالا واحداً بالنقاط ومنافسه الكولومبي كورتينيز خاص 16 نزالا فاز في 13 نزالابالضربة القاضية وتعادل في نزالين وخسر واحد.

والنزال سينقل مباشرة على «قناة 218»التى سبق لها نقل نزالين للبطل الزناد الأول الذي جري ببرلين و فاز فيه الزناد على الكاميرونى شامبا في الجوله الثانية، والنزال الثاني الذى جري بمالطا وتغلب فيه على الملاكم الكوبي ألبانتيرا بالضربة القاضية في الجولة الرابعة.