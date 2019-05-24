10 أندية تطارد 4 نجوم في ميركاتو الصيف

التجارب الاحترافية الناجحة التي خاضها عدد من اللاعبين الليبيين في الدوريات المختلفة، دفعت عدداً من الأندية لتوجيه بوصلتها نحو ليبيا، للظفر بخدمات لاعبيها، خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي، جراء الاقتتال الدائر بالعاصمة طرابلس.

سلتو والمغرب

على صعيد أندية دول الجوار المغاربي، فناديا القمة في الكرة المغربية دخلا في منافسة للفوز بخدمات اللاعب الدولي أنيس سلتو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس ومنتخب «فرسان المتوسط»، في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وتقدم نادي الرجاء، بطلب استفسار من إدارة الأهلي طرابلس، إذا ما كان سلتو متاحاً للانتقال، وفي السياق نفسه، يدرس نادي الوداد المغربي التعاقد مع سلتو في الميركاتو الصيفي في ظل رغبة الفريق المغربي تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل.

المصراتي سعودي

من جانبه، أعلن نادي النصر السعودي، بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2018 / 2019 ، أنه تقدم بعرض رسمي لضم المحترف الليبي بالفريق البرتغالي فيتوريا غيماريش «ب» المعتصم بالله المصراتي، في الميركاتو الصيفي.

وكانت إدارة نادي الترجي التونسي، فتحت باب المفاوضات مع المعتصم لضمه في فترة الانتقالات الصيفية، حتى أن اللاعب وصل تونس للتفاوض حول بنود التعاقد، ولكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، قبل أن يدخل بقوة الفائز مؤخراً بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في مفاوضات مع المعتصم المصراتي للفوز بخدماته لتدعيم صفوف الفريق الذي يسعى للحفاظ على لقب الدوري السعودي والمنافسة بقوة للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

يشار إلى أن المصراتي، سبق وأعلن عدم رغبته في الاستمرار مع فريقه البرتغالي، لعدم تصعيده للفريق الأول، ودخل عدد من الأندية العربية للظفر بخدمات المصراتي، في مقدمتها فريق الرجاء المغربي، إلا أن حامل لقب الدوري السعودي، قد يكون الأقرب لضم المصراتي في الميركاتو الصيفي المقبل.

المسلاتي جزائري

كشفت مصادر جزائرية دخول إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري في مفاوضات جادة مع الدولي الليبي سالم المسلاتي الشهير بـ«روما» مهاجم فريق الاتحاد الحالي من أجل ضم اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية.

وكشفت المصادر أن إدارة اتحاد العاصمة قامت بإرسال عرض رسمي إلى إدارة نادي الاتحاد من أجل الاستفسار عن المقابل المادي نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وتأتي هذه العروض بسبب تألق اللاعب اللافت للنظر مع نادي النصر الموسم الماضي والاتحاد حالياً، حيث نال اللاعب جائزة أفضل لاعب في ليبيا الموسم الماضي بعد حصوله مع نادي النصر على لقب الدوري.

يذكر أن مؤيد اللافي صانع ألعاب المنتخب الوطني يعتبر أبرز العناصر في صفوف اتحاد العاصمة الجزائري، حيث ساهم اللافي في اعتلاء الفريق الجزائري بطولة الدوري، وأصبح الفريق قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري.

المهدي مطلوب

بعد تألقه اللافت في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري الليبي، دخلت عدة أندية عربية في مفاوضات مع اللاعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معتز المهدي، للحصول على خدماته في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بعد تصدره قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أفريقيا بـ 7 أهداف، رغم خروج فريق النصر من البطولة مبكراً .

وحسب تقارير إعلامية تونسية، فإن المهدي، تلقى عرضين من ناديي النجم الساحلي والرجاء المغربي، للظفر بخدمات اللاعب اعتباراً من الموسم الكروي الجديد.