5 نجوم يقتحمون تاريخ التائب في سنة أولى احتراف

في الوقت الذي ظن فيه البعض أنه من الصعوبة بمكان أن يوجد من جديد لاعب كرة القدم الليبي، على منصات التتويج خارج حدود الوطن، بعد اعتزال النجم طارق التائب، إلا أن الموسم الكروي الجاري، كشف عن المخزون البطولي الكامن في اللاعب الليبي، وتمكن خمسة لاعبين من بين 15 محترفًا، تسجيل أسمائهم بأحرف من نور في سجلات منصات التتويج بدوريات أجنبية وقارية.

النجوم الخمسة الذين ساهموا مع فرقهم في تحقيق البطولات، هم: صانع ألعاب الترجي التونسي حمدو الهوني، ومهاجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري، مؤيد اللافي، ومهاجم فريق سوتييسكا المونتونيغري بالجبل الأسود.

زمن التائب

خلال مسيرة احترافية بدأت منذ أن غادر النادي الأهلي طرابلس إلى الصفاقسي التونسي عام 1994، وتنقل بعدها في رحلته الاحترافية بين سبعة أندية، هي: الصفاقسي- النجم الساحلي- الأفريقي- غازي انتيب سبورالتركي–الهلال السعودي–الشباب السعودي–النصر الكويتي.

وحقق التائب خلال مسيرتة الاحترافية:

- كأس الاتحاد الإفريقي مع الصفاقسي التونسي 98/99، والدوري التونسي مرة ، ودوري أبطال العرب 2004، وكأس تونس.

- مع الهلال السعودي: حقق كأس ولي العهد مرتين، وبطولة الدوري السعودي الممتاز.

الورفلي يفتح الطريق

النجم الدولي الليبي المعار من الأهلي طرابلس إلى الرجاء البيضاوي المغربي في يوليو 2018، ساهم بشكل فعال مع فريقه في كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز بنتيجة 2-1 على الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين 39 مارس الماضي، على استاد ثاني بن جاسم في قطر.

يشار إلى أن جماهير الرجاء المغربي تطالب إدارة ناديها لتجديد عقد الورفلي مع الفريق خلال الموسم المقبل لاسيما وأن الفريق مطالب بتحقيق لقب الدوري المغربي، والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

جماهير الرجاء المغربي تطالب إدارة ناديها بتجديد عقد الورفلي مع الفريق خلال الموسم المقبل

من جانبه، كشف مجيد الدين الجيلاني، وكيل سند الورفلي، عن مصير اللاعب خلال الموسم المقبل في ظل التقارير العديدة التي تتحدث عن رحيله إلى نادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الجيلاني، في تصريحات لراديو «سبور ماروك» المغربي، إن الورفلي سيستمر في صفوف الرجاء في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوكلاء الذين يرغبون في إبعاد اللاعب عن صفوف الفريق المغربي بشتى الطرق، بعد النجاحات التي قدمها اللاعب مع الفريق خلال الموسم الحالي 2018 / 2019.

ثنائية الهوني

مهاجم فريق الترجي التونسي حمدو الهوني، الذي انتقل مطلع الموسم الجاري من فريق ديسبورتيفو ألفيس البرتغالي، بعقد انتقال حر لمدة 30 شهرًا، ساهم في تحقيق فريق «باب سويقة» لقب السوبر المحلي مع الترجي على حساب البنزرتي، ووضع الهوني قدمًا على منصة التتويج بدوري المحترفين التونسي، بعد أن أصبح يحتاج إلى نقطة من مباراتين ليحسم لقب دوري الرابطة المحترفة التونسي.

صولة والمحرق

توج المحترف الدولي الليبي محمد صولة مع فريقه المحرق بكأس النخبة البحريني، للموسم الحالي 2018 / 2019، بعدما حقق فوزًا كبيرًا وكاسحًا على نظيره فريق الحد بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت بينهما، مساء أول أمس، على ملعب الشيخ علي بن محمد.

دوري للهريش

المحترف الدولي الليبي بفريق سوتييسكا بمونتنيغرو والجبل الأسود، زكريا الهريش، صعد مطلع الأسبوع الجاري مع فريقه إلى منصة التتويج بلقب الدوري الممتاز المحلي للموسم الحالي 2018 / 2019، بعد تغلبه على فريق غربالي بهدفين نظيفين، بالجولة 35 من البطولة، يرفع سوتييسكا رصيده إلى النقطة 71 ليتوج باللقب رسميًا، قبل جولة واحدة من النهاية.

الجدير بالذكر أن الهريش، قدم موسمًا استثنائيًا في موسمه الأول مع الفريق، حيث يشارك في معظم مباريات الفريق في بطولتي الدوري وساهم بفعالية في فوز فريقه وتحقيق نتائج جيدة في البطولة، كما أنه اختير 3 مرات متتالية ضمن تشكيلة الأسبوع بدوري الجبل الأسود وذلك عن الأسابيع الـ 28 و 29 و 30، ودخل ضمن المرشحين على جائزة أفضل لاعب في الموسم.