وفد جزائري يفاوض الاتحاد في تونس لضم روما

سالم المسلاتي (أرشيفية: الإنترنت)

تشهد الساعة الأخيرة من قبل منتصف ليلة اليوم، بداية المفاوضات المباشرة بين إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، ونظيرتها في الاتحاد الليبي، من أجل التوصل إلى اتفاق لضم المهاجم سالم المسلاتي «روما» إلى فريق العاصمة الجزائرية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر جزائرية أن وفدًا من مسؤولي نادي اتحاد العاصمة وصل خلال الساعات الماضية إلى تونس، للاجتماع بمسؤولي نادي الاتحاد، والاتفاق على كافة تفاصيل بنود التعاقد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القادمة، وفقًا لصفحة «ريميسا».

يشار إلى أن «روما» أبدى رغبة لمسؤولي نادي الاتحاد في الاحتراف الخارجي، في ظل توقف النشاط الرياضي الليبي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وتألق روما مع نادي النصر الموسم الماضي وفاز معه ببطولة الدوري، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم، قبل أن ينتقل لصفوف الاتحاد، بداية الموسم الجاري.

يشار إلى أن نادي اتحاد العاصمة يضم في صفوفه، الدولي الليبي مؤيد اللافي.