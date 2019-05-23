بالصور.. النصر يستحضر عطاء فقيده اطوير في مهرجان تكريمه

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الخميس 23 مايو 2019, 04:53 مساء

انطلق، مساء أمس، بملعب كرة القدم بنادي النصر مهرجان الوفاء الأول لفقيد الكرة والرياضة والوطن لاعب فريق النصر السابق محمد اطوير.

وأقيم على هامش المهرجان مباراة تكريمية استعراضية تميزت بمشاركة نجوم النصر لكرة القدم من مختلف الأجيال، كما شهد برنامج اليوم الأول عروضًا من شباب النادي في رياضة الدفاع عن النفس.

وتتواصل فعاليات وأيام الوفاء والتكريم الذي يشهده نادي النصر، حيث ستقام يوم السبت المقبل سهرة رمضانية تكريمية بمنتجع الماسة، سيتم خلالها تكريم العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لنادي النصر، بحضور مختلف أجيال النصر من لاعبين وقدامى رياضيين وإداريين ومسيرين، وبحضور عدد من المؤسسات والقطاعات التي شغل فيها الفقيد مناصب قيادية خلال حياته الوظيفية.
 

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