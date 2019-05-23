العيساوي ضد الحضيري وبينهما نجوم الكرة الليبية لدعم «أطفال السرطان»

حددت جمعية الهلال الأحمر الليبي ببنغازي، مساء يوم الأحد المقبل، موعدًا لإقامة المباراة الاستعراضية التي يشارك فيها عدد من نجوم كرة القدم، على ملعب شهداء بنينا، لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان.

ويخوض نجوم الكرة ببنغازي المباراة تحت شعار «أنت أقوى من المرض»، وفي مقدمتهم، مدرب المنتخب الوطني وفريق النصر السابق فوزي العيساوي، إلى جانب نجم الأهلي بنغازي، السابق، ونيس خير.

وتضم قائمة نجوم الفريق «أ»: خالد المسماري – عبدالجواد رزق - إسلام الهرام (حراس مرمى)، وإدريس الضراط – محسن الأوجلي – أنس الورفلي – علي سلامة - أحمد شلبي – مصطفى حمزة – سفيان بن عمران – عمران العشيبي – معتز العوامي – عمر شحات – أحمد العبار - أحمد الدرسي – عبدالله حشش - عبدالله العرفي – ناجي المقرحي – أكرم الزوي – سالم المسلاتي – أحمد سعد – أكرم عياد – محمد جمعة – سراج شوايل – الشامخ العبيدي – سعد الزياني – أحمد الحاسي – جمعة العبار.

وفي المقابل، يقود فريق «ب» مدرب الفريق الكرة الأول بنادي الهلال ناصر الحضيري، بمساعدة المدرب عمر جعودة، وتضم تشكيلة الفريق: عبدالحميد الرعيض – وفتحي الطلحي - مراد الوحيشي (حراس مرمى)، ورمضان بوشعالة – صدام الورفلي – إسماعيل الحاسي – بوبكر بوعقيلة – أحمد التربي – أحمد الهرام – سعد جبارة – طاهر البرعصي – حامد الثلبة – عبدالله بلعم – محمد العمامي – محمدعبد المنعم القوارشة - علي رزق – عبدالله الشعافي – خطاب النجار – مهند بوعجيلة – عمر الشاعري - معتز المهدي – خالد مجدي – طه الشريف - خالد حسين – خليفة الماقني – عادل الشاعري – أسامة زقلام – عبدالهادي زيدان.

يشار إلى أن اللجنة المشرفة على المباراة، قررت دخول الجماهير مجانًا، وأن الدعم والتشجيع لهذه البادرة الإنسانية سيكون من خلال عدد من رجال الأعمال والشخصيات الداعمة والراعية من منظمات محلية ودولية غير حكومية.

