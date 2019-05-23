اللجنة الأولمبية تكشف خلافات اتحاد التايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 23 مايو 2019, 03:50 مساء
من منافسات التايكوندو الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية، محسن السباعي، أن ستة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد التايكوندو تقدموا بمذكرة للجنة الأولمبية، وثقوا فيها إيقافهم التعامل مع رئيس الاتحاد علي صابر.

وقال السباعي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم: «الأعضاء قالوا إن سبب مقاطعتهم رئيس الاتحاد انفراده بالقرارات، وزرع الفتنة بين أعضاء المكتب التنفيذي، والتخبط الإداري والمالي».

وأضاف السباعي: «اتحاد التايكوندو لديه نظام أساسي خاص به، وعلى المكتب التنفيذي مطالبة رئيس الاتحاد بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، ووضع بنود محددة لمناقشتها، وفي حالة امتناع الرئيس، يجوز للمكتب التنفيذي دعوة الجمعية العمومية لهذا الاجتماع الطارئ».
 

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