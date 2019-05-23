«جديد» للإعلام الرياضي تدعم «الوصيف» باحتفالية طرابلس

المخرج الصحفي محمد الوصيف، محمولًا ويحيي الحضور في يوم تكريمه (يواية الوسط)

فاز فريق جمعية الوفاء الخيرية الرياضية، بكأس، المخرج الصحفي محمد الوصيف، بعد تغلبه على نادي الإعلاميين الرياضيين بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت ضمن حفل تكريم الوصيف، برعاية وتنظيم منظمة «جديد للإعلام الرياضي» مع جمعية «الوفاء الرياضية الخيرية»، مساء أمس، بمدرسة علي وريث بطرابلس.

يشار إلى أن المصيف يعاني من المرض منذ مدة طويلة، ما دفع الأسرة الرياضية بطرابلس، لإقامة الحفل التكريمي الذي حضره لفيف من الرياضيين القدامى والإعلاميين الرياضيين.

وفي أجواء رمضانية مبهجة، تسلم فريق جمعية الوفاء الخيرية، كأس «الوصيف».

