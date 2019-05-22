لجنة المنتخبات تحدد هوية مدرب «الفرسان» أمام تونس

من مباراة سابقة بين المنتخبين الليبي والتونسي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ستشهد تولي طاقم فني ليبي، للإشراف على المنتخب الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة إبراهيم الشبلي، أول أمس، لمناقشة مستقبل جميع المنتخبات الليبية بمختلف الفئات العمرية والعمل على خطة تتماشى مع ظروف البلاد خلال الفترة الزمنية المتبقية لسنة 2019، بالإضافة إلى العام المقبل.

وقال الشبلي في تصريحت صحفية إن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يكون المدرب الجديد للمنتخب الليبي الأول وطاقمه الفني المصاحب ليبيا، على الأقل إلى أن تتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، وكذلك الحال لباقي منتخبات الفئات العمرية.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر إعدادي، استعدادا لمواجهتي منتخب تونس للاعبين المحليين ذهاباً في سبتمبرالمقبل، وإياباً في أكتوبرالمقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان» التي ستجرى في إثيوبيا مطلع عام