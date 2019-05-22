السد يتصدر المجموعة الثانية في «وفاء» بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 مايو 2019, 07:27 مساء

تصدر فريق «السد» المجموعة الثانية من دورة الوفاء الرمضاني التي ينظمها نادي الأهلي بنغازي لكرة القدم الخماسية، بعد فوزه على الأهلي بنغازي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن مهرجان الوفاء الرمضاني السادس لكرة القدم الخماسية الذي يقيمه نادي أهلي بنغازي .

سجل لـ«السد» اللاعب أشرف معمر «هدفين» واللاعب سليمان المعداني «هدفًا»، فيما سجل للأهلي لاعبه إبراهيم العبيد.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي يومي السبت والأحد المقبلين، حيث يتبارى الأول من المجموعة الأولى وهو فريق الهلال مع ثاني المجموعة الثانية «فريق الأهلي»، والأحد يلعب فريق «السد» أول المجموعة الثانية مع فريق التحدي ثاني المجموعة الأولى .
 

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