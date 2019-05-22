أبولبابة يقترب من تتويج رباعيات الطائرة ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 مايو 2019, 03:39 مساء
جانب من منافسات رباعيات الطائرة ببنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

واصل فريق أبولبابة صدارته لرباعيات الطائرة ببنغازي برصيد 11 نقطة من أربعة انتصارات متتالية آخرها أمس الثلاثاء على فريق أبوبكر الخبيري بشوطين لصفر كانت نتيجتهما «25- 23» و«25- 21».

كما تفوق أيضًا فريق مجدي عبدو على سوار الشريف بشوطين دون رد «25- 19» و«25- 22». أدار المباراتين الحكمان وائل أبوشعالة وسعد الورفلي.

ويتبقى على ختام البطولة خمس مباريات، حيث تقام غدًا الخميس مباراتان الأولى تجمع سوار الشريف مع مفتاح الخبيري وتعقبها مباراة مجدي عبدو مع أكرم الشحومي.

أما الأحد المقبل فيلتقي رمضان أبوبكر الخبيري مع أكرم الشحومي، وسوار الشريف يتبارى مع أبولبابة، وتختتم البطولة الثلاثاء المقبل بمباراة مفتاح الصبيحي مع مجدي عبدو.

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