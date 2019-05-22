مباراة خيرية استعراضية لنجوم الكرة الليبية دعمًا لأطفال السرطان

تحت شعار «أنت أقوى من المرض» يحتضن ملعب شهداء بنينا ببنغازى عقب إفطار الأحد المقبل مباراة ودية استعراضية خيرية تجمع أبرز وألمع نجوم كرة القدم الليبية بمدينة بنغازي.

يأتي هذا دعمًا لأطفال مرضى السرطان وشكلت جمعية الهلال الأحمر لجنة للإشراف على المباراة ضمت كلًا من محمود الفزانى رئيسًا وعضوية كل من حسن الطيرة وأسامة المشيطى وتوفيق الشكرى ومحمد العبدلى وأيوب الفرجاني.

ومن أبرز وألمع النجوم المشاركين في المباراة الاستعراضية الكبرى نجم الأهلي طرابلس والمنتخب السابق أحمد سعد ونجم الهلال السابق خليفة الماقني ونجم الاتحاد أكرم الزوي وحارس الاتحاد مراد الوحيشي وحارس النصر إسلام الهرام وحارس الأهلي بنغازي جواد رزق وصانع ألعاب الأهلى بنغازي عبد الله العرفي ونجم النصر أحمد الهرام ونجم النصر السابق سعد الزياني.